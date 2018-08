PVDA wil dorpskernen uitbouwen 28 augustus 2018

PVDA heeft zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt. Hun lijst telt twaalf kandidaten. De partij trekt met Annemie Tibos als lijsttrekker naar de kiezer. Roger Putzeijs, verantwoordelijke van Kringloopwinkel SWR, wordt lijstduwer. Voorzitter Alain Claessens bekleedt de achtste plaats. "Het programma kwam tot stand door de straat op te trekken", vertelt Roger Putzeijs. "500 Herseltenaren vulden onze Grote Bevraging in. Ze spraken zich uit over tal van thema's en lieten ons op die manier weten welke van onze voorstellen het best aan hun noden tegemoetkomen. Op die weg gaat PVDA Herselt verder. We willen integrale dorpskernen en wijken uitbouwen waar wonen betaalbaar is, met goede scholen -met voldoende personeel - en met wijkgezondheidscentra naar het model van de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. Ook postkantoren, bibliotheken, jeugdhuizen, groen en speelgelegenheid mogen niet ontbreken. De dorpskernen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en fietsen moet er veilig zijn." (WDH)