Priester Jef Vetters (98) overleden Wouter Demuynck

16 januari 2019

17u17 0 Herselt In het woonzorgcentrum Sint-Barbara in Herselt is op 9 januari priester Jef Vetters op 98-jarige leeftijd overleden. Hij verzorgde jarenlang de diensten in de Sint-Servaasparochie en in de Varenwinkel.

Jef Vetters werd op 18 april 1920 geboren in Herselt als zoon van Jozef Vetters, schoolhoofd in Herselt, en Stien Milants. Na zijn priesteropleiding werd hij op 28 juli 1946 in Mechelen tot priester gewijd en op 30 juli droeg hij in de Sint-Servaaskerk van Herselt zijn eremis op. Jef Vetters werkte 20 jaar in de Normaalschool van Tienen. Hij was er eerst prefect, later leraar Nederlands en tot slot ook directeur.

Na zijn loopbaan in Tienen werd hij gedurende tien jaar diocesaan inspecteur voor het basisonderwijs en tot 1987 ook proost van het COV Vlaams-Brabant. Jef verzorgde jarenlang de diensten in de Sint-Servaasparochie en in de Varenwinkel. Als proost van de chiro maakte hij bijna alle vakantiekampen mee en hij was een grote fan en voorzitter van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Sinds 2009 verbleef Jef in het rust- en verzorgingstehuis Sint-Barbara.

De uitvaartliturgie vindt op donderdag 17 januari om 10.30 uur plaats in de parochiekerk Sint-Servaas in Herselt, gevolgd door de begraving op de plaatselijke begraafplaats.