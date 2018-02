Politie krijgt van Facebook naam van verspreider kinderporno 07 februari 2018

02u48 0 Herselt De 40-jarige G.O.D.B. uit Ramsel moest zich voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor het bezit van kinderporno. Hij riskeert een gevangenisstraf van zes maanden.

Het bedrijf Facebook meldde op 5 oktober 2015 aan de politie dat er met een facebookprofiel een kinderpornografische foto op internet was geplaatst. Facebook gaf het IP-adres door aan de politie. "Dat IP-adres bleek gekoppeld te zijn aan het internetabonnement van de moeder van G.O.D.B.", zegt aanklager Veerle Van Gorp.





Een half jaar later volgde een huiszoeking. Op een gsm van de veertiger zijn foto's gevonden van minderjarige jongens in ontbloot bovenlijf. "Die foto's waren geen kinderporno, maar het geeft de interesse van de man weer. Daarom is verder onderzoek verricht. Op laptops en harde schijven zijn bestanden met duidelijk kinderpornografisch karakter aangetroffen."





O.D.B. gaf toe dat hij soms actief op zoek gaat naar kinderporno, en soms foto's toegestuurd krijgt. "Hij verklaarde er dagelijks naar te kijken, maar er niet opgewonden van te worden. Hij beweert er een afkeer van te krijgen", besluit Van Gorp. De beklaagde riskeert zes maanden cel en 300 euro boete. Zijn advocaat vraagt een voorwaardelijke straf. "Hij is reeds in begeleiding voor zijn probleem."





Uitspraak op 3 maart. (JVN)