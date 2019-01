Politie klist twee inbrekers op Westerlosesteenweg Wouter Demuynck

09 januari 2019

Herselt De lokale politie Zuiderkempen heeft dinsdagavond twee Kosovaren opgepakt die vermoedelijk in verband gebracht kunnen worden met verschillende inbraken. Op last van het parket werden de verdachten weer vrijgelaten, maar het onderzoek wordt verdergezet.

Politie Zuiderkempen is tijdens de wintermaanden bijzonder op zijn hoede voor inbrekers die actief zijn op het grondgebied. Er worden daarom extra manschappen ingezet die extra patrouilleren en onderzoeksdaden verrichten.

Dat leidde gisteren, dinsdag, tot succes. Om 20.17 uur onderschepte een politieploeg op de Westerlosesteenweg in Herselt een Duits voertuig. In het voertuig werden twee Kosovaren aangetroffen van 35 en 38 jaar oud en tevens vond de politieploeg schroevendraaiers, een hamer en een bivakmuts. De twee personen werden gearresteerd door de politie en kunnen vermoedelijk in verband gebracht worden met inbraken in de politiezones Kempenland, Beringen-Ham-Tessenderlo en Regio Turnhout. De verdachten werden op last van het parket vrijgelaten. Het onderzoek wordt verdergezet. Ook werd lastens één van de verdachten een proces-verbaal voor verboden wapendracht opgesteld voor een houten knuppel die hij op de achterbank van zijn auto liggen had.

De politie Zuiderkempen vraagt haar inwoners om tijdens deze grauwe wintermaanden extra alert te zijn en iedere verdachte handeling te melden aan de lokale politie via de politiecentrale 101.