Philomena en Florent vieren briljanten huwelijk Kristof Baelus

01 december 2018

Philomena Bries (68) en Florent Luyten (88) uit Ramsel zijn reeds 65 jaar getrouwd. Het echtpaar leerde elkaar in hun jonge jaren kennen op de Kermis in Ramsel, waarvan ze beide afkomstig zijn en nog steeds wonen. Florent werkte in de steenovens in Ramsel, nadien ging hij werken in Wallonië in de bietenindustrie. Nadien werkte hij aan de dokken in Antwerpen. Philomena was naaister en werkte van thuis uit. Het koppen kreeg 2 kinderen, 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen waar ze enorm trots op zijn.