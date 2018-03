Peter Keymeulen trekt N-VA-lijst 15 maart 2018

Oppositiepartij N-VA heeft Peter Keymeulen voorgesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Keymeulen werkt in de banksector en stond mee aan de wieg van de oprichting van de N-VA-afdeling in Herselt in 2011. Momenteel is Keymeulen ook al ondervoorzitter van de afdeling, gemeenteraadslid en fractievoorzitter.





N-VA veroverde in 2012 meteen negen van de 23 zetels. (WDH)