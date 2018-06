Passagier (55) gewond 26 juni 2018

02u26 0

Een 55-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg is lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Dieperstraat in Herselt. Twee auto's botsten er op elkaar toen één van de wagens een oprit wilde verlaten. De gewonde vrouw zat als passagier in één van de auto's. (JVN)