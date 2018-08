Overrompeling om Milo (6) te helpen 06 augustus 2018

De benefiet voor Milo Van Regenmortel (6), die vecht tegen een kwaadaardige neuroblastoom, is afgelopen weekend een gigantisch succes geworden. Buiten het organisatiecomité zetten nog zo'n 150 vrijwilligers zich in om alle activiteiten in goede banen te leiden. Alleen de BBQ op zondag lokte al zo'n 1.500 mensen.





Vrijdag, zaterdag en zondag sloegen dorpsgenoten, vrienden en familieleden van Milo de handen in elkaar om de ouders van Milo, vader Pieter en moeder Tinne De Raes, financieel bij te staan. Milo's enige kans op genezing is een immuuntherapie in Barcelona, die 150.000 euro kost. Milo en zijn ouders zijn daarvoor op dit moment nog in Barcelona. Zondag was het hoogtepunt van het benefietweekend, met een BBQ en andere eet- en drinkgelegenheden rond VTC de Mixx. "Het is een echte overrompeling van mensen", glundert Stef De Raes, grootvader van Milo en een van de initiatiefnemers. "De BBQ alleen al lokte zo'n 1.500 mensen. We hadden hiervan wel gedroomd, maar hadden nooit gedacht dat het werkelijkheid zou worden. Ik vermoed dat we ons doel wel halen. Ik zou zeker ook een pluim willen geven aan de 150 vrijwilligers die hebben meegeholpen."





De opbrengst van de benefiet wordt begin september bekendgemaakt op Herselt Koerse. Intussen is er ook een crowdfunding opgestart door Tinne. Inmiddels werd daarmee al 2.090 euro binnengehaald. (WDH)