Oppositiepartij Groen draagt bij aan bestuursakkoord Wouter Demuynck

05 februari 2019

19u07 1 Herselt De nieuwe bestuursploeg, bestaande uit N-VA en Mensen Met Mensen, heeft zijn bestuursakkoord voorgesteld. Belangrijke peilers daarvan zijn communicatie en participatie. Opvallend: ook oppositiepartij Groen leverde een bijdrage aan het bestuursakkoord.

Al snel na de verkiezingen van 14 oktober raakte bekend dat N-VA (8 zetels) en Mensen Met Mensen (MMM) (4 zetels) met elkaar in zee gingen. Beide partijen hadden de intentie om hun meerderheid te verruimen met de zetel van Groen. Aangezien Groen echter geen schepenambt zou krijgen, besloot de partij om niet toe te treden tot het gemeentebestuur. Toch bleven alle betrokken partners goede contacten onderhouden. Zo kreeg Groen de kans om enkele thema’s uit hun programma in het bestuursakkoord te verwerken.

“Dat we mee aan het akkoord mochten werken heeft ons positief verrast”, zegt Karen Broes, gemeenteraadslid voor Groen. “Het toont de positieve wil van de meerderheid om ook ideeën van andere partijen in het akkoord te integreren. Al heel veel van ons programma stond erin, maar wij hebben enkele groene zinnetjes toegevoegd. We ijveren eveneens voor een transparant beleid waarbij er veel wordt teruggekoppeld aan de burgers.”

Ook burgemeester Peter Keymeulen (N-VA) is tevreden met de inbreng van Groen. “Dit bestuursakkoord dient voor het belang van de gemeenschap en dat is belangrijker dan eigen programma’s. We hebben niet de waarheid in pacht en kunnen geïnspireerd worden door andere ideeën.” De rode draad doorheen het akkoord is participatie en een heldere communicatie. Zo krijgen inwoners met een vragenuur voor de gemeenteraad de kans om vragen te stellen aan de voltallige gemeenteraad en ideeën voor te stellen en wordt er naast de gewone ideeënbus een digitale versie gelanceerd op de website. Ook de website zal grondig vernieuwd worden - het wordt een e-loket zodat inwoners ook online documenten kunnen invullen en versturen. Tevens onderzoekt de gemeente of het live streamen van de gemeenteraad technisch en financieel haalbaar is.

“We moeten veel meer naar de mensen gaan in plaats van zaken op te dringen en later met bezwaarschriften opgezadeld te zitten”, vult Milo Anthonis (MMM), voorzitter van de gemeenteraad, aan. “Als belastingbetaler moeten ze zich terecht kunnen laten gelden. Ook belangrijk is om te beseffen wat we niét weten. Bij bepaalde zaken moet je de deskundigheid van anderen aanspreken.”

Qua verkeersveiligheid gaat het bestuur onder meer voor een veilige schoolomgeving, met bijzondere aandacht voor de fietsende scholieren. Met buurtgerichte zorg wil het bestuur het welzijn van de buurtbewoners ondersteunen en de samenhang versterken. Hun doelstelling is dat elke inwoner van Herselt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en een belangrijk aandachtspunt wordt de bestrijding van eenzaamheid. Wat lokale economie betreft, ziet het bestuur wel wat in het ontwikkelen van - bestaande en nieuwe - KMO-zones. Ook duurzaamheid en dierenwelzijn prijken hoog op het lijstje van de meerderheid. De gemeente wil zelf minder CO2 produceren én het uit de lucht halen door beplanting. Momenteel wordt het zwerfkattenbeleid onder de loep genomen en er komt een e-loket voor dierenwelzijn. Het volledige bestuursakkoord vind je op de website van de gemeente.