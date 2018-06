Op zoektocht met Alice in Wonderberg 26 juni 2018

Op provinciaal groendomein Hertberg in Herselt is gisteren een nieuwe zomerzoektocht geopend. De zoektocht heet 'Alice in Wonderberg' en duurt nog tot en met 16 september. Het waren de kinderen van het derde en vierde leerjaar van basisschool De Graankorrel uit Blauberg (Herselt) die zich als eersten aan de zoektocht mochten wagen. "Deelnemers aan de zoektocht kunnen samen met de kleine Alice op raadseltocht, diep in de bossen van Hertberg. De Maartse Haas, de Gekke Hoedenmaker en Het Witte Konijn: je komt ze allemaal tegen tijdens de wandeling", klinkt het bij de provincie. De wandeling is 4 kilometer lang en duurt ongeveer 2 uur. "De wandeling bestaat uit 11 haltes. Bij elke halte vind je een fragment uit Alice in Wonderland, een opdracht en een raadsel. De oplossing van elk raadsel krijg je telkens bij de volgende halte." (JVN)