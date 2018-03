Nieuwkomer is meteen lijsttrekker voor sp.a 23 maart 2018

03u00 0

Chari De Leeuw (32) wordt door de Herseltse socialisten naar voren geschoven als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Zij wordt één van de vele jonge gezichten die het 'Nieuw Socialisme' in Herselt vorm zullen geven. Zij komt in oktober voor het eerst op. "Voor ons gaan verkiezingen over hoe je Herselt beter maakt. Met sp.a gaan we voor beter openbaar vervoer voor wie pendelt en voor wie minder mobiel is. We willen inzetten op duurzaamheid en het zwerfvuil in straten en bossen verminderen. Ook de strijd tegen armoede mag wat ons betreft een versnelling hoger", aldus Chari De Leeuw.





Met de keuze voor een 32-jarige vrouw biedt sp.a Herselt een duidelijk alternatief voor huidig burgemeester Luc Peetermans (CD&V) en uitdager Peter Keymeulen (N-VA). Door middel van een positieve campagne willen de socialisten de nadruk leggen op hoe Herselt aangenamer kan worden. "Een stem voor sp.a is een stem pro Herselt", besluit de lijsttrekker.