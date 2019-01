Nieuwe gemeenteraad gaat onder ruime belangstelling van start Wouter Demuynck

07 januari 2019

22u47 0 Herselt In Herselt werd maandagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Onder ruime publieke belangstelling legden de 23 gemeenteraadsleden hun eed af. Tientallen inwoners woonden de vergadering bij, waardoor heel wat mensen alles rechtstaand moesten volgen.

Op 14 oktober behaalde CD&V+2230 10 zetels, N-VA 8, Mensen Met Mensen (MMM) 4 en Groen 1. N-VA ging in zee met MMM, waardoor Peter Keymeulen (N-VA) sinds 1 januari burgemeester is. Eerste schepen wordt Mireille Colson (N-VA), die na drie jaar gedeputeerde wordt bij de provincie en als schepen opgevolgd zal worden door Kristof Van Dingenen (MMM). De andere schepenen zijn Mark Van den Wouwer (N-VA), Raf Vangenechten (MMM) en Pieter-Jan Parrein (N-VA). Als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) wordt Elke Verlinden (MMM) in het schepencollege ook nog vijfde schepen. Fractievoorzitters zijn Tim Tubbax (N-VA), Kristof Van Dingenen (MMM), Luc Peetermans (CD&V) en Karen Broes (Groen).

Ten slotte werden ook nog de vijf politieraadsleden en de leden van het BCSD verkozen.

