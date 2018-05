Nieke en Felix vieren diamanten bruiloft 16 mei 2018

Nieke Janse (81) en Felix Van Kerckhoven (83) zijn dit jaar 60 jaar getrouwd. Op 26 april 1958 traden zij in het huwelijksbootje. Nieke en Felix, die samen twee dochters en twee kleinzonen hebben, leerden elkaar kennen op de kermis, waar de vonk oversloeg. Nieke werkte in Zoerle-Parwijs als huishoudhulp en werkte daarna nog in een wasserij in Herselt als strijkster. Felix is altijd beroepsmilitair geweest. Tegenwoordig gaat Nieke nog graag dansen met haar zus en maakt ze fietstochten. Felix geniet ervan om er met de auto op uit te trekken en een tasje koffie te gaan drinken bij familie en vrienden.





(WDH)