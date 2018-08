Na 136 jaar geen Peeters meer in Herseltse politiek 31 augustus 2018

02u37 0 Herselt Voor de familie Peeters vindt in oktober het einde van een tijdperk plaats. Martine Peeters (CD&V), huidig schepen van onder meer Dierenwelzijn en Landbouw, stelt zich niet meer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zal er voor de eerste keer sinds 136 jaar geen lid van de familie Peeters actief zijn in de politiek van Herselt.

Martine Peeters kwam in 2006 voor het eerst op en werd meteen verkozen tot schepen. Momenteel heeft ze de bevoegdheden Dierenwelzijn, Land- en Tuinbouw, Senioren, Jeugd en Milieu. De combinatie tussen haar schepenambt en haar kinderboerderij Het Ollemanshoekje bleek echter te zwaar te zijn.





"Twaalf jaar ben ik met hart en ziel schepen geweest maar kinderboerderij Het Ollemanshoekje vraagt te veel energie", vertelt Peeters.





Kinderboerderij

"Dat brengt een mens tot keuzes en daarom heb ik voor Het Ollemanshoekje gekozen, dat ik vijftien jaar geleden samen met mijn man Dany opgestart heb. Dat was een gevolg van de overname van de boerderij van mijn ouders, waarbij we een totaal andere weg zijn ingeslagen. Door mijn ervaring in het onderwijs is de kinderboerderij vooral educatief getint."





In de familie Peeters geldt al jarenlang een politieke traditie. Sinds 1882 was er steeds een telg van de familie actief in de Herseltse politiek. Drie van hen werd burgemeester: Martines grootvader Emiel, diens grootvader, en Juul, de broer van Emiel. Frans, de zoon van Juul, werd verkozen tot schepen. Na Frans vertegenwoordigde Martine de familie Peeters in het politieke leven. "Het is een beetje spijtig dat ik moet afhaken maar ik weet wel dat de familie Peeters mijn keuze apprecieert, hoewel dit toch voor mijn familie even slikken was. En langs de andere kant zou mijn grootvader ook fier zijn op wat we van zijn boerderij gemaakt hebben: een plaats waar we zoveel kinderen gelukkig maken. Ik wil alvast graag iedereen bedanken die ik de afgelopen jaren heb leren kennen, alsook diegenen met wie ik heb samengewerkt." (WDH)