Na 128 jaar afscheid van laatste zusters DIGNA (85) EN MONIQUE (88) VERKASSEN NAAR KALMTHOUT WOUTER DEMUYNCK

03 februari 2018

03u08 0 Herselt Deze maand nog komt een einde aan een tijdperk in Herselt. De laatste zusters zullen dan de gemeente verlaten en naar een rusthuis in Kalmthout verhuizen.

De zusters van Opwijk, waar de hoofdcongregatie van de zusters van Sint- Vincentius gelegen is, zullen in totaal 128 jaar actief zijn geweest in de





gemeente. "Met spijt in het hart, want we hebben het hier goed gehad", klinkt het bij zusters Digna en Monique.





Zuster Digna Kockx (85) en zuster Monique Lauwers (88) zijn de laatste twee uit Herselt. Eerder vertrokken ook al de Gasthuiszusters, die verbonden waren met rusthuis Sint-Barbara, en de zusters van Bergom, die ook tot Sint-Vincentius behoren.





Digna en Monique verblijven momenteel in hun kloosterwoning aan de Vest, waar ze jarenlang samen met de andere zusters woonden. Daar komt binnenkort een einde aan. Door hun hogere leeftijd kunnen de zusters niet meer zelfstandig wonen. "Wellicht deze maand nog verhuizen we naar Kalmthout", vertelt zuster Digna. "Monique gaat er naar het rusthuis. Aangezien ik niet meer alleen kan wonen, ga ik naar het klooster in Kalmthout. Dat is net naast het rusthuis en de zusters gaan daar nog elke dag eten. Ik zal Monique dus nog geregeld zien."





Al 60 jaar

Zuster Monique heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in Lebbeke, sinds 2011 woont ze in Herselt. Voor zuster Digna is dit al het 60ste jaar dat ze in Herselt woont. In al die jaren heeft ze Herselt in haar hart gesloten. "Ik heb altijd lesgegeven in de gemeentelijke basisschool. Dat heb ik altijd heel graag gedaan, ik had heel fijne collega's. De zusters hebben in Herselt 100 jaar lesgegeven. In 1889 is het begonnen en in 1989 was ik de laatste zuster die afzwaaide. Ik kom soms nog oud-leerlingen tegen en die zijn altijd vriendelijk, dat doet deugd. Het is met spijt in het hart dat deze traditie na 128 jaar wordt stopgezet, want ik ben helemaal vergroeid geraakt met Herselt. Helaas laten de omstandigheden het niet toe om hier te blijven."





Smoutebollen

Terwijl Digna lesgaf, was Monique de vaste kokkin van het klooster. "Ik was 19 toen ik zuster werd, voor mij was dat een roeping", vertelt zuster Monique. "Ik heb het altijd graag gedaan. In mijn leven heb ik wel wat smoutebollen en appelbeignets gemaakt, in Lebbeke was ik even bekend als de koning, denk ik", lacht ze. "Ook met de mensen in Herselt hebben we een goede band. Veel mensen vinden het spijtig dat we stoppen en zeggen dat ze ons nog geregeld in Kalmthout komen bezoeken."





De zusters van Opwijk strandden eind 1889 in Herselt. Op hun hoogtepunt waren ze met zo'n 14 zusters, toen ze nog enkele straten verder in Dorp woonden.





Vanaf de jaren 70 verhuisden ze naar de kloosterwoning aan de Vest, waar ze meestal met een zestal waren.





Dat ze nu met twee zusters eindigen, is wel symbolisch. "In 1889 zijn ze met twee zusters begonnen en nu eindigen we met twee zusters. De cirkel is dus rond", lacht Digna.