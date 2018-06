Mountainbike uit chalet gestolen 09 juni 2018

Dieven zijn een buitenverblijf binnen gedrongen aan Kleine Hees in Blauberg (Herselt). De eigenaar ontdekte vrijdagmiddag dat er een mountainbike en een tuinslang waren gestolen. De eigenaar komt niet vaak in het buitenverblijf. Het is daardoor onduidelijk wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden. (JVN)