Motorrijder zwaargewond na aanrijding JVN

16 november 2018

Een motorrijder is donderdagavond rond 19 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Wolfdonksesteenweg in Herselt. De motorrijder kwam er in aanrijding met een auto. Het slachtoffer, een 57-jarige man uit Aarschot, is met zware verwondingen naar het ziekenhuis van Diest afgevoerd.