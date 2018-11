Mireille Colson (N-VA) over drie jaar gedeputeerde van provincie Antwerpen Wouter Demuynck

23 november 2018

22u02 0 Herselt Mireille Colson (N-VA), de voorbije zes jaar gemeenteraadslid in Herselt, zal in 2022 gedeputeerde van de provincie Antwerpen worden. Vanaf januari 2019 wordt zij in Herselt eerst drie jaar schepen van ruimtelijke ordening.

Bij de provincieraadsverkiezingen haalde Mireille Colson, momenteel fractievoorzitter voor haar partij in de provincieraad, als lijsttrekker in het district Turnhout 19.373 voorkeurstemmen. Eerder werden Luk Lemmens, Jan De Haes (beide N-VA), Ludwig Caluwé en Kathleen Helsen (beide CD&V) al aangeduid als gedeputeerden. Wegens onenigheid binnen CD&V besloot Peter Bellens echter als onafhankelijke in de provincieraad te zetelen, waardoor CD&V van 6 naar 5 zetels gaat. Daarop eiste N-VA een half mandaat meer. Zo zal Mireille Colson in 2022 de taken overpakken van Ludwig Caluwé.

In Herselt ging N-VA een coalitie aan met Mensen Met Mensen (MMM). In die coalitie wordt Mireille Colson vanaf januari 2019 de schepen van ruimtelijke ordening. Opvallend: naast Colson is ook Kathleen Helsen van Herselt afkomstig en zo telt de kleine gemeente opeens twee gedeputeerden. Helsen, momenteel schepen van ruimtelijke ordening in Herselt, moet vanaf januari 2019 wel in de oppositie zetelen.