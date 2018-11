Milo Van Regenmortel (6) verliest strijd tegen kanker, maar: “Zelfs op het einde hing hij nog het zotteke uit” Al meer dan 10.000 mensen betuigen hun steun aan familie Wouter Demuynck

06 november 2018

18u02 2 Herselt De 6-jarige Milo Van Regenmortel heeft afgelopen zondag zijn strijd tegen kanker verloren. Deze zomer sprong heel Herselt nog in de bres voor hem door een grootschalige benefiet te organiseren en zo liefst 170.000 euro te verzamelen. De laatste hoop, een immuuntherapie in Barcelona, bleek echter niet aan te slaan. “Milo heeft zich altijd enorm sterk gehouden”, zegt zijn opa. “Zelfs op zijn laatste dag hing hij nog even het ‘zotteke’ uit.”

Milo Van Regenmortel was amper drie jaar toen er bij hem een kwaadaardige neuroblastoom, een gezwel op een zenuwkoop, werd vastgesteld. Na verscheidene behandelingen in eigen land bleek enkel immuuntherapie in Barcelona, die al veelbelovende resultaten opbracht bij andere patiënten, Milo nog te kunnen redden. Voor zes sessies immuuntherapie loopt het kostenplaatje echter op tot 150.000 euro. Om ouders Pieter Van Regenmortel en Tinne De Raes te steunen zetten vrienden, familieleden en andere sympathisanten de benefiet ‘All4Milo’ op poten. De hele zomer lang waren er tal van activiteiten ten voordele van de behandeling van Milo, met als orgelpunt de barbecue die begin augustus zo’n 1.500 mensen op de been bracht. De benefiet leverde uiteindelijk 170.000 euro op.

De eerste twee sessies immuuntherapie waren veelbelovend voor Milo, maar na de derde sessie volgde in september hartverscheurend nieuws. “Tijdens een tussentijdse controle in Leuven is toen gebleken dat de therapie echt niet aansloeg”, zegt zijn grootvader Stef De Raes. “Het werd toen duidelijk dat we Milo niets meer mochten aandoen. Met de therapie was er nog een waterkansje op genezing, maar we hebben helaas de speld in de hooiberg niet kunnen vinden.” Ouders Pieter en Tinne opteerden er vanaf toen voor om Milo thuis te laten blijven en enkel nog leuke activiteiten te doen. “Hij is nog naar de Zoo van Antwerpen gegaan, waar hij achter de schermen een kijkje mocht nemen bij de reptielen”, vervolgt Stef De Raes. “Ook is Kapitein Winokio thuis een exclusief concert komen geven. Thuis werd hij omringd door echte reptielen. Dat was zijn ding - hij kon er uren over vertellen. Op de voorlaatste dag hebben enkele vriendjes samen met hem op bed nog tv gekeken. Milo heeft zich in die periode altijd enorm sterk gehouden. Zelfs op zijn laatste dag zat hij nog even het ‘zotteke’ uit te hangen.”

Het opgehaalde bedrag van de benefiet dat nog resteert, zal gespendeerd worden aan andere goede doelen. Dat het overlijden van Milo niemand onberoerd laat, blijkt uit het bericht op zijn Facebookpagina waarin zondag werd meegedeeld dat hij zijn strijd had verloren. Al meer dan 10.000 mensen hebben in reacties hun steun betuigd. “De benefiet, het volk dat op de been werd gebracht, die inkomsten, die respons... Het was ongelooflijk. Het is duidelijk dat Milo diep in het hart van heel de gemeenschap zit. Niet enkel in Herselt, maar ook ver daarbuiten.”

Milo wordt vrijdag in intieme kring begraven. Wie Milo nog een laatste groet wil brengen, kan dat donderdag van 19.45 tot 20.30 uur doen in funerarium Van Hove in Westerlo.