Militair riskeert jaar cel voor geweld met mes 04 augustus 2018

Een militair ging eind mei door het lint op camping Dry Eycken in Herselt. Hij verwondde zijn vriendin met een mes. Ook een 16-jarige die bij in de chalet verbleef, deelde in de klappen.





De 35-jarige Dean V.B. riskeert één jaar voor het geweld dat hij volgens het onderzoek pleegde. De feiten dateren van 25 mei van dit jaar. De politie kreeg toen een oproep vanuit camping Dry Eycken omdat een man zijn vriendin had geslagen en in het bezit was van een mes.





"Het slachtoffer werd wakker met het mes op de keel. Even later heeft hij haar ook geslagen met dat mes. Ze hield er een snijwonde in het gezicht aan over", zegt openbare aanklager Sofie Bruyninckx.





Een minderjarige kameraad die bij het koppel in de chalet verbleef, wilde tussenbeide komen. Hij moest eveneens slagen incasseren, onder meer met de motorhelm van V.B.





Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 1 jaar. Zelf gaat Dean V.B. voor de vrijspraak. Hij ontkent dat hij zijn vriendin het mes op de keel heeft gezet, en al helemaal dat hij verantwoordelijk is voor de snijwonde in haar gezicht. "Ik heb alleen aan haar haren getrokken", verklaarde hij.





Dean V.B. zit sinds de feiten in voorhechtenis in de gevangenis. Vonnis op 10 augustus. (JVN)