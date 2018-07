Mercedes knalt frontaal op bestelwagen BESTUURDER EN PASSAGIER MAKEN AMOK, EVEN AANGEHOUDEN WOUTER DEMUYNCK

24 juli 2018

02u45 0 Herselt Op de Aarschotsesteenweg is gisterochtend een Mercedes na een inhaalmaneuver frontaal op een lichte vrachtwagen geknald. De inzittenden van de Mercedes werden even bestuurlijk aangehouden omdat ze weigerden mee te gaan naar het politiebureau. Er zou in de wagen ook een vuurwapen gevonden zijn.

Het ongeval vond gisterenochtend om 10 na 5 plaats op de Aarschotsesteenweg, dichtbij het kruispunt met de Venusbergstraat. Een Mercedes en Jaguar kwamen vanuit Aarschot richting Herselt gereden. De bestuurder van de Mercedes wilde de Jaguar inhalen en tikte daarbij de achterkant van die laatste lichtjes aan.





Op hetzelfde moment reed een bakwagen in de tegenovergestelde richting naar Aarschot. De Mercedes en bakwagen botsten frontaal, waarbij de Mercedes tegen een duiker tot stilstand kwam en de bakwagen in de berm belandde. De bestuurder van de bakwagen, een 49-jarige man uit Geel, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Diest overgebracht.





De 25-jarige bestuurder van de Mercedes en zijn 22-jarige vrouwelijke passagier, allebei uit Lier, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Ook de Jaguar werd bij de klap weggeslingerd in een berm. De bestuurder, een 47-jarige man uit Aarschot, bleef ongedeerd.





"Heel hard gereden"

Herseltenaar Rob Deprez, die met zijn taxibedrijf Airport24seven van en naar luchthavens rijdt, zag alles gebeuren.





"Ik had klanten in Zaventem afgezet en was op weg naar huis. De Jaguar reed achter mij op een afstand van zo'n 250 meter en vanuit Herselt kwam een kleine vrachtwagen aangereden. Voor de rest was er niets, ook niet achter ons. Opeens zag ik in mijn spiegel dat er een auto frontaal tegen die vrachtwagen vloog. Die moet heel hard hebben gereden, want ik had hem daarvoor niet zien aankomen. Op dat stuk van de baan is het nochtans een lang, recht stuk. Na de klap was het één grote stofwolk. Ik ben onmiddellijk teruggedraaid, heb de hulpdiensten gebeld en hielp de mensen uit hun wagen. Ik ben toch wel geschrokken. Als mijn achterligger niet betrokken was bij het ongeval, dan zou ik het zijn geweest."





De twee inzittenden van de Mercedes werden na het ongeval even bestuurlijk aangehouden. Zij maakten amok en wilden niet meekomen naar het politiebureau. Daarop belandden ze even in de cel, maar in de loop van de dag werden ze weer vrijgelaten.





Er was ook sprake van een vuurwapen dat in de wagen zou zijn gevonden, maar daarrond loopt geen gerechtelijk onderzoek. "Daarvan zijn we niet op de hoogte", klinkt het bij een woordvoerster van het parket. "Als er iets gevonden werd, dan betekent dat dat het niet aan bepaalde feiten gekoppeld kan worden. Een proces-verbaal voor het bezit van een wapen kan dan wel nog volgen."