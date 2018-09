Maurits en Ida vieren diamanten bruiloft 07 september 2018

02u24 0

Maurits Thiels (87) en Ida Willems (82) uit Blauberg vieren hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel heeft samen drie kinderen en drie kleinkinderen. De ouders van Ida baatten vroeger een café uit in Blauberg waar zij af en toe ook de handen uit de mouwen stak. Maurits was in het café een vaste klant en leerde zo Ida kennen. Hij was vroeger onderwijzer in de lagere school van Blauberg. Aan het einde van zijn carrière was hij nog taakleraar, waarbij hij met leerlingen werkte die moeilijkheden ondervonden bij het leren. Ida is altijd thuisgebleven voor de kinderen. Maurits werkt tegenwoordig nog graag in zijn moestuin. Samen gingen ze ook af en toe op reis, onder meer naar Egypte.





(WDH)