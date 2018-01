Marcel en Josephine zijn 50 jaar getrouwd 27 januari 2018

03u04 0

Josephine Van Der Auwera (66) en Marcel Coremans (68) vieren dit jaar hun gouden huwelijksjubileum. Josephine is afkomstig uit Ramsel, Marcel woonde vroeger in Peulis (Putte). Sinds 1981 woont het echtpaar samen in Ramsel. Het koppel leerde elkaar kennen in een dancing in Zichem. Samen hebben ze één kind en één kleinkind. Marcel was vroeger bakker bij bakkerij Jos Engels in Aarschot, Josephine was verkoopster in een kledingwinkel. Sinds hun ontmoeting hebben Josephine en Marcel nog vele jaren de benen losgegooid op de dansvloer. Daarnaast reden ze vaak samen met de motor. Tegenwoordig gaat het koppel nog fietsen en wandelen.





(WDH)