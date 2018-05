Luc Bosmans houdt lezing 'De smaak van Venetië' 11 mei 2018

Auteur Luc Bosmans brengt op donderdag 24 mei een boeiend verhaal over 'de mooiste stad van de wereld': Venetië. De lezing betreft een luchtige mix van geschiedenis, cultuur en tips over alles wat u wel en niet mag missen in Venetië. Ook als u de stad al kent, zal Luc u toch nog weten te verrassen. Luc Bosmans is auteur voor het lifestylemagazine Buonissimo en geeft regelmatig voordrachten over Venetië. Zo kent hij als Italiëliefhebber Venetië als zijn broekzak en begeleidt hij regelmatig reizen naar de dogenstad. De lezing vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in de bibliotheek (zaal Hessel) in De Mixx, Asbroek 1C. De inkom bedraagt 6 euro, Venetiaanse hapjes en een glaasje prosecco zijn inbegrepen. Reserveren kan via reserveren.demixx.be of 014/53.90.57. (WDH)