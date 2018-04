Louis en Paula vieren gouden bruiloft 27 april 2018

02u40 0

Louis Van Hove (71) en Paula Mesens (71) mogen dit jaar 50 kaarsjes op hun huwelijkstaart uitblazen. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens het uitgangsleven, meer bepaald in café De Krol in Varenwinkel. Louis en Paula hebben samen drie kinderen en tien kleinkinderen. Vroeger was Louis ploegbaas bij Pidpa, Paula is altijd huisvrouw geweest. Daarnaast zetelt Louis tegenwoordig nog in de gemeenteraad voor CD&V. In hun vrije tijd maken Louis en Paula graag fietstochten.





(WDH)