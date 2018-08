Leopold en Ria vieren gouden jubileum 30 augustus 2018

Leopold Gielis (76) en Ria Peeters (72), die op de Westerlosesteenweg wonen, vieren hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel, dat een kind en twee kleinkinderen heeft, leerde elkaar kennen in dancing 'De Purperen Heide', nu bekend als discotheek Millennium. Leopold heeft altijd bij Pacific Fruit Company in Antwerpen gewerkt. Hij doorliep binnen het bedrijf verschillende functies. Ria was huismeester in het Sint-Jozefcollege in Aarschot, daarvoor was ze ook nog kleuteronderwijzeres en studiemeester. In hun vrije tijd werken Leopold en Ria graag in hun tuin. Leopold heeft ook een serre met eigen groenten.





