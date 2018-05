Leerlingen basisschool De Bolster worden milieu-ambassadeur 24 mei 2018

02u50 0 Herselt Het gemeentebestuur gaat een beroep doen op de jongeren van hun lagere scholen om te sensibiliseren tegen zwerfvuil. Gisteren kregen de leerlingen uit het vierde leerjaar van basisschool De Bolster als eerste een attest als 'Ambassadeur voor het milieu'.

Enige tijd geleden ontving het schepencollege 32 brieven van de leerlingen uit het vierde leerjaar van basisschool De Bolster in Ramsel. Ze vroegen maatregelen tegen zwerfvuil en voor een beter milieu. "Die klas stuurt elk jaar brieven over het milieu omdat ze dan rond dat thema werken", vertelt schepen van Milieu Martine Peeters (CD&V). "Elk jaar bedenken we weer iets als antwoord. Zo hebben ze al zelf een blikvanger ontworpen. Dit jaar kregen we het idee om een petitie, die stelt dat ze geen afval op de grond werpen en anderen aanmoedigen dat ook niet te doen, te houden die de leerlingen kunnen tekenen. Zo kunnen ze het attest 'Ambassadeur voor het milieu' krijgen. We hopen dat alle leerlingen in onze basisscholen deze klas hierin volgen. De kinderen kunnen dat attest dan aan hun ouders, broers, zussen... tonen, waardoor we meteen een groot deel van de bevolking bereiken."





Het bestuur doet alvast zijn duit in het zakje. Er worden meer vuilnisbakken voorzien en bordjes tegen zwerfvuil gemaakt. "Die willen we op verschillende plekken zetten", vervolgt Peeters. "Momenteel zijn we nog op zoek naar bakken die betaalbaar en fatsoenlijk van kwaliteit zijn. Daarna zullen we met onze inwoners, zoals onze zwerfvuilmeters en -peters, bespreken waar we die bakken het best zetten." (WDH)