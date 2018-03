Laptop en bakken leeggoed weg 27 maart 2018

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in de kantine van KFC Ramsel in de Stationsstraat. De daders forceerden een deur om binnen te geraken. In de kantine forceerden ze een ijzeren kast waaruit ze een laptop ontvreemdden. Daarnaast gingen ze ook nog aan de haal met vier bakken frisdrank en achttien bakken leeggoed. (VTT)