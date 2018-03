Kruisveld krijgt minder sociale woningen na protest 28 maart 2018

02u51 0 Herselt De gemeente heeft aan sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom gevraagd de plannen voor de verkaveling Kruisveld te hertekenen. Buurtbewoners dienden bezwaar in tegen de verkaveling, die tussen 114 en 167 wooneenheden zou creëren. De bewoners vrezen wateroverlast en druk verkeer door het grote aantal woningen.

De gemeente komt haar inwoners nu tegemoet en wil meer variatie in de oppervlakte van de kavels, wat het aantal woningen zou verminderen.





Het dossier Kruisveld werd eind 2017 bijna volledig goedgekeurd, maar dat gebeurde toen na middernacht waardoor de verkavelingsvergunning niet meer gevalideerd kon worden. Daardoor moest de gemeente tussen 24 november en 23 december een nieuw openbaar onderzoek voeren. "We ontvingen 606 bezwaarschriften, waarvan 13 unieke, 50 digitale handtekeningen en 94 handtekeningen via een petitielijst", vertelt Wendy Tubbax (CD&V), de voorzitter van de gemeenteraad. "Zij vrezen verkeers- en wateroverlast door de vele sociale woningen. We zijn aan die bezwaarschriften tegemoetgekomen. We willen verschillende mensen aanspreken: jonge gezinnen, eenoudergezinnen maar ook gepensioneerden of mensen die het financieel moeilijk hebben die zelfstandig willen wonen. Door grotere en kleinere kavels te combineren zal het aantal woningen beperkt worden."





Bij een goedkeuring van de verkaveling zouden de werken binnen enkele maanden al gestart kunnen zijn. Nu zal het enkele maanden duren alvorens het openbaar onderzoek weer opgestart wordt. (WDH)