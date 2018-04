Koppel staat terecht voor cannabisteelt 17 april 2018

02u53 0

Benjamin V.K en zijn vriendin Stéphanie C. stonden in de rechtbank van Turnhout terecht voor de handel en bezit van cannabis, alsook voor het bezit van mdma en cocaïne. "De politie Zuiderkempen vond op 16 mei een cannabisteelt in de woning van beide beklaagden in Herselt", zegt de procureur. "De man had ook nog 2155 euro verstopt in zijn onderbroek. Er werden in het totaal 223g cannabis, 13g cocaïne, 156g mdma en 12 cannabisplanten aangetroffen in de woning. De feiten werden bewezen en de man bekende de feiten, de vrouw staat terecht voor betrokkenheid in het handeltje." Het Openbaar Ministerie eist voor de man 12 maanden cel met uitstel, voor de vrouw 9 maanden cel met uitstel. Vonnis op 14 mei. (MVBO)