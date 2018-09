Kleuters zijn allemaal lid van de vriendenclub 04 september 2018

In de kleuterschool van Bergom is het thema dit jaar 'Welkom in onze vriendenclub'. Op de eerste schooldag kregen alle kleuters een lidkaart om aan te tonen dat ze lid zijn van de vriendenclub. Voor de gelegenheid werd de inkomhal helemaal versierd met slingers, posters en ballonnen. Ook het clubhuis van de groep vrienden was er te vinden.





Niet alleen de kleuters werden hartelijk verwelkomd, want ook de ouders beleefden een prettige eerste schooldag. Het oudercomité trakteerde iedereen immers op koffie en een gebakje om zo elkaar wat beter te leren kennen. (WDH)