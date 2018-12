Kerstkroeg ondersteunt vijf goede doelen Wouter Demuynck

20 december 2018

18u11 0 Herselt Tijdens de kerstvakantie organiseert VZW Kerstkroeg de jaarlijkse kerstkroeg aan de kerk in Herselt. Net zoals andere jaren gebeurt dit door een hele hoop vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor een gezellige, warme en smakelijke kroeg voor het goede doel.

De vzw Kerstkroeg heeft dit jaar met Denies Mens een gedreven trekker verloren. “We houden de spirit van Denies graag levend, onder andere in de keuze van de goede doelen. De projecten die door deze editie ondersteund worden hadden via de organisatie, hun doelgroep of via hun trekkers een bijzonder plaatsje in haar hart…”, klinkt het bij de organisatie.

De kerstkroeg zal dit jaar vijf goede doelen ondersteunen. ‘Femimain’ is een sociaal-economisch project in Marokko dat ernaar streeft om de sociale en economische positie van de vrouwen in het land te versterken. ‘Het huis van het Kind’ ondersteunt gezinnen, terwijl het Leuvense project ‘Roots’ zich ontfermt over jongeren met een vluchtverleden. Het project ‘Karma-Tekki’ motiveert ouders in India om hun kinderen naar school te laten gaan, onder andere door de aankoop van schooluniformen en -materiaal. ‘Sleutel voor Palestina’, ten slotte, werkt specifieke projecten uit in Palestijnse vluchtelingenkampen. De kerstkroeg wordt voor dit goede doel even kerstrestaurant op 2 en 3 januari.

De Kerstkroeg vindt dit jaar plaats van vrijdag 21 december tot en met zaterdag 5 januari 2019. De Kerstkroeg is dagelijks open van 14 tot 2 uur. Op 31 december is de kerstkroeg gesloten.