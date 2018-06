KB Car Cleaning opent tweede vestiging 30 juni 2018

02u43 0 Herselt Het gaat KB Car Cleaning uit Westmeerbeek voor de wind. Tien jaar na het opstarten van de zaak heeft de zaakvoerder tien mensen in dienst, opent een tweede bedrijfshal én is geïnvesteerd in een 'bandenhotel'.

Kris Bloemmen startte iets meer dan tien jaar geleden met zijn zaak KB Car Cleaning. Een schot in de roos zo blijkt, want ondertussen werkt hij al lang niet meer alleen en heeft hij tien mensen in dienst. Vorig jaar opende zijn zoon Jesse het nevenbedrijf KB Banden & Velgen. Maar het succesverhaal gaat dus nog verder want nu opent de tweede bedrijfshal en investeert de firma ook in een extra magazijn voor de opslag van banden. Een echt 'bandenhotel' dus. "Ons bedrijf heeft vooral de voorbije jaren een explosieve groei gekend", zegt Kris BLoemmen van KB Car Cleaning. "We moesten dus wel uitbreiden. Die tweede hal zullen we vooral gebruiken voor het plaatsen en vervangen van banden. En ook als extra stockageruimte voor de autobanden."





Met de twee panden hoopt het bedrijfnog meer tegemoet te komen aan de klanten. "De twee bedrijfspanden zijn aanpalend, wat toelaat een totaalpakket aan te bieden en de administratie en werkplaatsen beter te scheiden", zegt Kris.





KB Car Cleaning is het car-, truck- en moto-cleaningbedrijf, dat gespecialiseerd is in het klaarmaken van nieuwe en gebruikte voertuigen. Vooral garages, bedrijven en invoerders zijn klant, maar ook particulieren kunnen er terecht. KB Banden & Velgen, plaatst nieuwe banden en velgen terwijl je voor de bandenwissels kan rekenen op het bandenhotel voor de perfecte opslag en bewaring. (VTT)