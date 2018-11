Kathleen Helsen gedeputeerde voor provincie Antwerpen Kristof Baelus

09 november 2018

Peter Bellens (CD&V) uit Herentals geeft de fakkel als gedeputeerde voor de provincie Antwerpen door aan Kathleen Helsen (CD&V). Peter Bellens behaalde 20.971 voorkeurstemmen, Kathleen Helsen uit Herselt behaalde er 12.279.

Helsen is momenteel Vlaams Parlementslid en 1ste schepen in Herselt met bevoegdheden Coördinatie grondgebiedzaken, Cultuur en Vorming, Onderwijs en Ruimtelijke ordening en wonen. Bellens zetelt sinds 2011 in de huidige deputatie. Bij is bevoegd voor Sociale economie en Plattelandbeleid. Ook is hij voorzitter van Het Giels bos en van De Warande in Turnhout.

Van 2019- 2024 zal de deputatie bestaan uit 4 leden waaronder Kathleen Helsen (CD&V), Ludwig Caluwé (CD&V), Luc Lemmens (N-VA) en Jan de Haes (N-VA). Nu de toekomstige deputatie bekend is kunnen de gesprekken rond het bestuursakkoord en de invulling van de bevoegdheden verdergezet worden. “We zijn nu met slechts vier gedeputeerden in plaats van met zes, we zullen alle bevoegdheden moeten verdelen onder ons vier waardoor we extra zullen moeten werken” zegt Kathleen Helsen. Momenteel is er nog geen zicht op wie welke bevoegdheden op zich zal nemen.