Jeugdhuis De Choke verhuist tijdelijk naar feestzaal van café Den Hertog Wouter Demuynck

12 december 2018

18u05 0 Herselt Het gemeentebestuur van Herselt heeft een tijdelijk onderkomen gevonden voor jeugdhuis De Choke. Vanaf 25 januari zal het feestzaaltje van café Den Hertog tijdelijk dienst doen als jeugdhuis, in afwachting van de nieuwbouw die naast Vrijetijdscentrum de Mixx zal gezet worden. “Wij zijn blij dat we onze bestuursperiode kunnen afsluiten met een oplossing”, klinkt het bij burgemeester Luc Peetermans en schepen van jeugd Martine Peeters (beide CD&V).

Jeugdhuis De Choke is niet langer gehuisvest in de voormalige gebouwen van StarMeal aan Stap. De jongeren kwamen daar tijdelijk terecht nadat in 2017 het jeugdhuis aan de Westerlosesteenweg niet meer veilig verklaard was na een negatief brandweerrapport. Inmiddels is dat gebouw ook al afgebroken.

De jongeren mochten daarop gratis beschikken over de voormalige gebouwen van StarMeal - van StarMeal en daarna van de nieuwe eigenaar - tot de gebouwen zouden worden afgebroken voor de bouw van twee appartementsblokken. Die afbraak zal na nieuwjaar plaatsvinden, waardoor er een nieuw onderkomen gezocht moest worden.

Op lange termijn is er inmiddels al een definitieve oplossing. “De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf besliste al unaniem dat er naast de Mixx een tennishal met polyvalente ruimte en jeugdhuis zal worden gebouwd”, zeggen burgemeester Luc Peetermans en schepen van jeugd Martine Peeters (beide CD&V). “De aangestelde architecten werken de plannen verder af en stellen het lastenboek op zodat begin 2019 de bouwaanvraag kan ingediend worden en de aanbesteding kan uitgeschreven worden.” Het nieuwe bestuur van N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) zal het dossier na nieuwjaar verder behartigen.

In afwachting van die nieuwbouw moest er dus opnieuw een tijdelijke oplossing gevonden worden. Die vond het gemeentebestuur bij café Den Hertog.

“Vandaag werd een overeenkomst gesloten tussen het gemeentebestuur en de uitbaters van café Den Hertog voor de huur van hun feestzaaltje. De gemeente huurt het zaaltje tot het nieuwe jeugdhuis instapklaar is en zal het ter beschikking stellen van jeugdhuis De Choke. Op vraag van het bestuur van De Choke gaat de huur pas in na de examenperiode. Vanaf 25 januari is het feestzaaltje van café Den Hertog de nieuwe - tijdelijke - locatie voor jeugdhuis De Choke. Het zaaltje is instapklaar. Het beschikt over een toog, sanitair en meubilair. Buiten is er een ruim terras en een veilige parking die gedeeld wordt met supermarkt Delhaize”, klinkt het verder. “Wij zijn blij dat er een oplossing is tot de nieuwbouw gerealiseerd is naast de Mixx.”