Jeugdhuis De Choke niet aan De Mixx, wellicht wel in voormalig zusterhuis Wouter Demuynck

12 februari 2019

20u09 0 Herselt Het nieuwe jeugdhuis De Choke zal dan toch niet gehuisvest worden in de uitbreiding van vrijetijdscentrum De Mixx, zoals dat de vorige legislatuur was voorzien door het CD&V-bestuur. De huidige meerderheid van N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) heeft nu besloten om voor het jeugdhuis een andere locatie te voorzien - op vraag van het jeugdhuisbestuur zelf. Wellicht wordt het voormalige zusterhuis aan Vest die nieuwe locatie.

Inmiddels zitten de jongeren van jeugdhuis De Choke al sinds de zomer van 2017 zonder een vast jeugdhuis. Na een tijdelijke oplossing bij StarMeal aan Stap had het vorige bestuur een nieuw jeugdhuis voorzien in de nieuwbouw naast De Mixx. Naast een jeugdhuis zou de nieuwbouw ook een tennishal en een multifunctionele ruimte bevatten. Vorig jaar werden die plannen goedgekeurd. De tennishal en multifunctionele ruimte blijven, maar de nieuwe meerderheid van N-VA en MMM heeft in samenspraak met het jeugdhuisbestuur besloten om het jeugdhuis elders te vestigen. “We hebben maandag de mensen van het jeugdhuis uitgenodigd en zij gaven aan dat hun voorkeur gaat naar een kleine locatie zoals destijds”, zegt burgemeester Peter Keymeulen (N-VA).

Grootste kanshebber is momenteel het voormalige zusterhuis aan Vest, pal tegenover de parochiezaal. “De ligging tegenover de parochiezaal vonden ze een bijkomend voordeel, maar het ging hen vooral om een huiselijke ruimte. Het pand is niet geweldig groot, maar wel groot genoeg om activiteiten in het jeugdhuis te organiseren. Tegenwoordig organiseren de meeste jeugdverenigingen trouwens hun activiteiten ook vaak buitenshuis.” Volgende week gaat het bestuur in gesprek met de Congregatie van de Zusters over de aankoop van het pand. Er wordt verwacht dat er volgende week al uitsluitsel is over een eventuele aankoop.

De fractie van CD&V+2230 in het autonoom gemeentebedrijf (AGB) stemde tegen het voorstel om de plannen aan te passen. “Dit is jammer voor de omwonenden van de parochiezaal die gehoopt hadden dat het voor hen wat rustiger zou worden”, klinkt het bij onder meer voormalig burgemeester Luc Peetermans. “De aankoop van het zusterhuis en de noodzakelijke aanpassingswerken komen duurder uit dan de voorziene nieuwbouw aan de Mixx. De inrichting en mogelijkheden in het zusterhuis zijn veel beperkter.” Dat de tennishal duurder wordt door het voorzien van een lichtdoorlatende zijwand en een PV-installatie is voor hen ook een doorn in het oog.

Volgens burgemeester Keymeulen is er sowieso al een meerkost van 150.000 euro om de EPB-waarden te halen - middels de nieuwe zijwand en PV-installatie - en voor stabiliteitswerken. “Daar hebben we geen keuze in, die waarden moeten we volgen.” De totale meerkost van het project is nog niet bekend. Daarnaast ziet Keymeulen geen probleem in de locatie tegenover de parochiezaal. “Er zullen duidelijke afspraken worden gemaakt met het jeugdhuis. Ik vind het jammer dat CD&V doet alsof zich daar een zootje ongeregeld komt vestigen.”

Het bestuur hoopt dat de tennishal voor het einde van het jaar er al staat, maar er wordt eerder verwacht dat dat voor begin 2020 zal zijn.