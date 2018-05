Jeugdhuis De Choke langer in gebouwen van Starmeal 30 mei 2018

02u51 0

De oude gebouwen van Starmeal aan het Stap, die momenteel voorlopig jeugdhuis De Choke huisvesten, zullen volgend jaar pas afgebroken worden. Zo wil de eigenaar het jeugdhuis steunen. Het jeugdhuis mocht aanvankelijk slechts tot het bouwverlof gebruik maken van deze locatie. Nu wordt het oude gebouw pas na nieuwjaar afgebroken, waarna er twee appartementsblokken in de plaats komen. Voor het jeugdhuis is er daarna plek voorzien in het nieuwe gebouw van vrijetijdscentrum De Mixx. (WDH)