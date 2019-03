Inbrekers stelen drank en snoepjes Jef Van Nooten

25 maart 2019

Dieven hebben tijdens het weekend ingebroken in een chalet aan Kleine Hees in Herselt. De daders drongen de chalet binnen in de nacht van zaterdag op zondag. De daders gingen aan de haal met drank, koeken en snoepgoed.