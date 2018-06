Inbraken in weekendverblijven 12 juni 2018

Dieven hebben ingebroken in een caravan op camping Dry Eycken in de Drie Eikenstraat in Herselt. De daders gingen aan de haal met een tv-toestel en de afstandsbediening. Ook aan Wezelse Heide in Blauberg (Herselt) werd ingebroken in een weekendverblijf. Hier werd een raam stuk geslagen, maar is de omvang van de buit niet gekend. (JVN)