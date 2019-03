Inbraak in vakantiewoning Jef Van Nooten

01 maart 2019

In de Langdonkenstraat in Herselt hebben dieven ingebroken in een vakantiewoning. De inbraak werd donderdagmiddag vastgesteld. De daders hadden de voordeur open gebroken om binnen te geraken. Het is niet bekend wat ze hebben gestolen.