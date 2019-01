Hond verjaagt inbrekers JVN

16 januari 2019

Inbrekers probeerden dinsdagochtend binnen te dringen in een handelspand langs de Blaubergsesteenweg in Herselt. De daders braken het cilinderslot van de toegangsdeur open. De politie vermoedt dat de inbrekers nadien zijn weg gevlucht omdat een hond in het handelspand aanwezig was. De daders maakten geen buit.