Herman en Anny vieren gouden jubileum 06 maart 2018

Herman Salien (75) en Anny Weckhuysen (70) zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Het koppel heeft samen een zoon, een kleinkind en twee stiefzonen. Herman en Anny leerden elkaar kennen op de trein die van Leuven naar Aarschot reed, waarna de vonk oversloeg in de vroegere discotheek Century in Aarschot.





Herman werkte zes jaar bij een reisagentschap en daarna nog 33 jaar voor de Generale Bank. Anny was twee jaar aan de slag als bediende in Brussel, zat ook vier jaar op de pensioenafdeling en werkte uiteindelijk nog 20 jaar bij brouwerij De Schrans. Bovendien heeft zij 15 jaar vrijwilligerswerk gedaan in rustoord Sint-Barbara in Herselt. Tegenwoordig houdt ze zich graag bezig met lezen; Herman is dan weer een fervente fietser.





(WDH)