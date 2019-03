Herentalsesteenweg krijgt veilige oversteekplaatsen en nieuwe bushaltes Wouter Demuynck

19 maart 2019

13u43 0 Herselt Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start na de paasvakantie met de aanleg van veilige oversteekplaatsen en nieuwe bushaltes op de Herentalsesteenweg (N152), ter hoogte van de kruispunten met Limberg en Denstraat en het kruispunt met Asbroek. De werken zullen een maand in beslag nemen, vermoedelijk vanaf eind april. De N152 wordt ter hoogte van de werfzone volledig afgesloten.

Ter hoogte van de kruispunten met de gemeentewegen worden telkens twee beveiligde fietsoversteekpunten voorzien door middel van een middengeleider. Voor het autoverkeer worden aparte afslagstroken richting Limberg, Denstraat en Asbroek voorzien. Net na het kruispunt van Limberg en Denstraat komen er aan weerszijden van de Herentalsesteenweg bushavens met verhoogde perrons. De Herentalsesteenweg krijgt over de volledige lengte van de projectzone bovendien een nieuwe toplaag in asfalt. De nieuwe fietspaden worden voorzien in beton en zullen aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur.

“De werken zullen ongeveer een maand duren, vermoedelijk vanaf eind april 2019. De werken worden uitgevoerd in één fase waarbinnen ook de nutsmaatschappijen enkele kabels en leidingen verplaatsen en vernieuwen”, klinkt het bij AWV. “Binnen de projectzone verwijderen we een aantal bomen om ruimte te creëren voor de aanleg van de fietspaden en bushavens. De wegeniswerken omvatten de aanleg van de bushavens, fietspaden en de vernieuwing van het wegdek met middengeleider.”

Tijdens de werken wordt de Herentalsesteenweg (N152) afgesloten ter hoogte van de werfzone. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Vanaf de rotonde in Herstelt rijden fietsers via de Maria Gorettistraat richting het sportcomplex en zo naar Asbroek. Via een doorsteek op de kop van de werf bereiken fietsers de fietspaden langs de Herentalsesteenweg.

Het doorgaand verkeer tussen Herselt en Olen volgt in beide richtingen een omleiding via de Westerlosesteenweg (N19) en de Provinciebaan (N15). Zwaar verkeer rijdt vanuit Herselt via de N19 naar de E313 (op- en afrittencomplex 23 Geel-West).