Groenafval vat vuur 08 augustus 2018

In het Hanenstraatje in Ramsel (Herselt) is gisterochtend rond 3 uur vuur ontstaan. Een grondwerker had er een hoop groenafval verzameld op een terrein. Volgens de eerste vaststellingen hebben de boomstronken en takken spontaan vuur gevat.





De brandweer had de handen vol om de vlammen te blussen, maar de schade bleef wel beperkt tot de groenstapel. (JVN)