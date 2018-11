Groen stapt niet mee in coalitie Wouter Demuynck

13 november 2018

20u32 0 Herselt Groen stapt dan toch niet in het gemeentebestuur. Coalitiepartners N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) hadden Groen er graag bij, maar dat Groen geen schepenambt zou krijgen bleek een te groot obstakel te zijn voor de partij. Toch gaat Groen wel een bijdrage leveren aan het bestuursplan.

N-VA (8) en MMM (4) haalden bij de verkiezingen samen 12 van de 23 zetels. Al snel was er een akkoord tussen beide partijen, al wilden ze de krappe meerderheid wel nog verbreden met Groen, dat sinds 2000 weer opkwam en meteen één zetel wist te veroveren. In de coalitie zou Groen echter geen schepenambt krijgen. “N-VA en MMM lieten verstaan dat ze ons er graag bij hadden, ook al zijn we niet nodig om een meerderheid te vormen. Dat appreciëren we. We zijn dan ook het gesprek aangegaan”, klinkt het bij de partij.

“Uit het overleg kwam naar voren dat er ruimte was voor samenwerking, maar dat een schepenambt voor Groen niet mogelijk was. Voor ons was een schepenambt echter een voorwaarde om mee in het gemeentebestuur te stappen. In onze ogen is dat de enige manier om als kleinste partner in het bestuur met voldoende daadkracht voor de dag te kunnen komen. We hebben dan ook besloten om de komende zes jaar vanop de oppositiebanken mee te werken aan een groener, sociaal, klimaatneutraal, fietsvriendelijk en diervriendelijk Herselt.”

Opvallend: Groen gaat wel meewerken aan het bestuursplan. “Een van de eerste zaken die we gaan doen is bijdragen aan het bestuursplan waarin de belangrijkste doelstellingen en projecten voor de komende regeerperiode worden opgenomen. Dat zie je niet vaak en het toont de bereidheid van het nieuwe bestuur om ruimte te geven aan initiatieven en ideeën van andere partijen. Het spreekt voor zich dat we ons best zullen doen om onze thema’s mee in het bestuursplan te verwerken. We geloven dat ze een goede aanvulling kunnen zijn op de thema’s van de andere partijen.”

