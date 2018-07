Gouden jubileum voor Robert en Nicole 31 juli 2018

Robert Neuckens (71) en Nicole Temmerman (71) vierden op 20 juli hun 50ste huwelijksverjaardag. Zij woonden vroeger in Deurne, maar vestigden zich drie jaar geleden in Ramsel. Samen hebben ze één zoon. Ze hebben elkaar leren kennen op een bal, waar Robert in een orkest speelde.





Robert heeft jarenlang als zelfstandige kapper gewerkt, Nicole was aan de slag in een naaiatelier alvorens ze huismoeder werd. Als hobby speelt Robert nog vaak op zijn orgel. Nicole heeft 28 jaar ballet gedanst en sinds enkele jaren neemt ze deel aan speurwedstrijden met haar Mechelse herder. Daarmee heeft ze de voorbije twee jaar deelgenomen aan het wereldkampioenschap - vorig jaar in Slovenië - en dit jaar in Slovakije.





