Goud voor Marcel en Hilda 29 augustus 2018

Marcel Verbruggen (71) en Hilda Theys (70) vieren dit jaar hun gouden jubileum. Het koppel heeft één dochter en twee kleinkinderen. Ze zagen elkaar voor het eerst in de kerk van Herselt. Op de kermis van Ramsel geraakten ze daarna aan de praat. Marcel baatte eerst een frituur uit in het centrum, daarna ging hij aan de slag als bediende bij Duracell in Aarschot. Hilda heeft altijd gewerkt bij Lilian Claes, een winkel in bruidsmode in Herentals. Het liefdesverhaal van het koppel was in augustus 2000 nog op een volledige pagina van deze krant te bewonderen. Het resultaat is ten huize Verbruggen nog steeds netjes ingekaderd.





(WDH)