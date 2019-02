Gemeenteraad werkt vanaf april papierloos Wouter Demuynck

28 februari 2019

23u47 0 Herselt Vanaf april zullen de gemeenteraad en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) volledig digitaal werken. Er wordt geschat dat dat zo’n 300.000 afgeprinte papieren op één legislatuur zal besparen.

Alle raadsleden zullen vanaf april overstappen van een uitnodiging en toelichting op papier naar een volledig digitale uitnodiging van de gemeenteraad. Maandelijks worden voor de 23 raadsleden de toelichtingsnota en notulen van de vorige gemeenteraad geprint, wat telkens ook goed is voor enkele honderden bladen papier.

Schepen van Interne Werking Pieter-Jan Parrein (N-VA) opteerde daarom voor een digitalisering van de gemeenteraad. “Ook wij kunnen ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. En waar kunnen we best beginnen dan bij onszelf? Minder papier is ecologischer en we sparen bovendien een hoop werk uit voor het secretariaat.”

Het schepencollege werkt al sinds januari volledig papierloos. Via een toepassing van het bedrijf Remmicom zullen alle raadsleden alle stukken ter voorbereiding van de raad digitaal kunnen raadplegen en ook hun voorbereiding kunnen maken in dit systeem.