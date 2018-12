Geef je mening over polyvalente zaal in Varenwinkel Wouter Demuynck

13 december 2018

14u30 0 Herselt Het voorontwerp van de polyvalente zaal in Varenwinkel is klaar. Architecte Karolien van der Veken komt het voorontwerp volgende week woensdag toelichten aan de huidige kapel van Varenwinkel. Alle inwoners die hun mening over het ontwerp willen geven zijn welkom.

Dit jaar kwam het dossier van de polyvalente zaal in Varenwinkel in een stroomversnelling en besloot de gemeenteraad volop te gaan voor een volledige nieuwbouw. “‘Polyvalent’ werd ruim opgevat, zodat er naast de kerkelijke functie - van de kapel - en de zaalfunctie onder andere voor de school een nieuwe turnzaal ter beschikking komt”, zegt schepen van patrimonium Ronny Korthout (CD&V). “Ook kan men bij buitenactiviteiten gebruik maken van sanitair of een apart cafetaria-gedeelte.”

Het huidig schepencollege stelde de Herseltse architecte Karolien van der Veken aan als ontwerper. Zij bracht haar voorontwerp in november op het schepencollege. Op 26 november werd het voorontwerp gepresenteerd op de gemeenteraad. “Graag hebben we nu ook zeker de mening en de inbreng van de mensen van Varenwinkel zelf. Daarom zal Karolien van der Veken haar voorontwerp nader toelichten voor alle geïnteresseerden”, besluit Korthout. De info-avond vindt plaats op woensdag 19 december om 20 uur aan de huidige kapel van Varenwinkel.