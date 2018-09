Frans en Rosa zijn 60 jaar getrouwd 07 september 2018

Frans Van Opstal (81) en Rosa Kennes (83) vieren hun briljanten huwelijksjubileum.





Samen hebben ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Frans en Rosa, die nu op Vest wonen, liepen elkaar tegen het lijf in het station van Aarschot. Frans was altijd secretaris van de opperaalmoezenier bij het leger, Rosa werkte bij hemdenfabriek Tadera in Aarschot, conservenfabriek La Corbeille in Westmeerbeek en bleef daarna thuis als huismoeder. In zijn jonge jaren beoefende Frans atletiek bij clubs in Aarschot, Brussel en Anderlecht. Hij liep onder meer de 100, 200 en 400 meter. Zo werd hij ooit provinciaal kampioen van Brabant op de 400 meter horden. Momenteel houdt Frans zich graag bezig met het verzamelen van postzegels.





(WDH)